Was bei Gifttier-Bissen (nicht) zu tun ist!

„Nahe des Wörthersees wurde eine Dame vermutlich von einer Schwarzen Witwe gebissen“, weiß Gifttier-Expertin Helga Happ. Was in einem solchen Fall zu tun ist und welche Rolle der Klimawandel in Sachen Krabbeltiere spielt, erfuhren Mitglieder des Roten Kreuzes im Reptilienzoo.