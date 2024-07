Sprühnebel am Praterstern trotz schlechtem Wetter

Die Stadt kann sich im Sommer ganz schön aufheizen. Dann sind Wasserspiele an öffentlichen Plätzen ein Geschenk des Himmels. Sprühnebelduschen, Sommerspritzer und coole Stelen gibt es mittlerweile an vielen Orten der Stadt und kommen bei den Wienern gut an. Diese Woche war das Wetter bisher alles andere als sommerlich. Umso überraschter waren wir, dass am Montag beim Praterstern die Sprühnebelduschen eingeschaltet waren. Überflüssig zu erwähnen, dass sich an diesem Tag niemand abgekühlt hat.