KAC-Altmeister steht vor der erneuten Unterschrift

Schon im Laufe der Saison wurde ja die Heimkehr von Verteidiger Thimo Nickl fixiert. Derzeit schwitzt der Rückkehrer mit dem KAC im Sommertraining. Der 22-Jährige (durchlief die ganze Nachwuchsabteilung der Klagenfurter, spielte bereits in Kanada, Schweden und zuletzt in den USA) kann es aber kaum abwarten, ehe es erstmals aufs Eis geht. „Erstmals daheim bei den Profis in der Klagenfurter Halle aufzulaufen, wird einfach grandios“, meint Nickl.