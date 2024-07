Urlaubstrip nach Bulgarien endet in Ostblock-Hölle

Rund 200 Österreicher saßen, wie berichtet, am Wochenende in Bulgarien fest. Nach vermeintlichem Traumurlaub am Sonnenstrand kam spätestens am Flughafen Burgas das böse Erwachen. Mehr als 48 Stunden mussten die Touristen auf einen Rückflug mit der rumänischen Billig-Airline FlyLili warten.