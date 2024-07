Welcher Fußballfan fährt da im Zug nach Leipzig?

Österreichs Fußball-Nationalteam kämpft am Dienstag (21 Uhr, live auf krone.at) in Leipzig um den erstmaligen Einzug ins EM-Viertelfinale. Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick geht nach dem Gruppensieg in einer ungewohnten Favoritenrolle ins Achtelfinal-Duell mit der Türkei.