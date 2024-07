Der GAK plant einen „Dreifach-Coup“

Zwischen erstem Vorbereitungscamp in Admont und dem zweiten (nächste Woche) in Loipersdorf testet Aufsteiger GAK am Freitag (19) auswärts bei Neo-Zweitligist Voitsberg. Und da will Coach Gernot Messner einen weiteren Schritt zur nötigen Weiterentwicklung setzen: „Wir werden in der Abwehr verstärkt mit Dreierkette arbeiten, was gegen manche Gegner wie Salzburg und Sturm einfach nötig ist. Unsere Viererkette funktioniert gut, aber wir müssen flexibler werden.“