Schreibt Geschichte, ihr könnt Großes erreichen!

Top Acht: Unter den besten acht stand man zuletzt 1978 bei der WM in Argentinien, der Sieg damals gegen Deutschland zählt allerdings nicht als K.-o.-Sieg, da die zweite Turnierphase als Zwischenrunde (zwei Gruppen zu je vier Mannschaften) gespielt wurde. Bei der WM 1982 in Spanien erreichte man ebenfalls die Zwischenrunde, in dieser waren jedoch zwölf Teams dabei.