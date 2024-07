„Faszinierend ist das Gemeinschaftserlebnis“

Auch in Lustenau herrscht Partystimmung

Das Open Air am Lustenauer Blauen Platz ist ähnlich aufgebaut wie jenes in Rankweil. Gastronom Marcel Lerch, der Organisator in Lustenau, schwärmt von der guten Stimmung: „Wir haben schon einige Fußballfeste hier erlebt, Ich bin sicher, dass es auch in den nächsten Tagen so bleiben wird.“