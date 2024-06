Am Mittwoch erklärten Wirtschaftsforscher, dass Österreich stagniert, weil Verunsicherung und Pessimismus herrschen. Zugleich zeigt ein neues Wunderteam, was alles möglich ist. De facto sind wir Österreicher zu Höchstleistungen fähig: auf dem Rasen wie in der Wirtschaft. Seien wir stolz auf unser Nationalteam. Glauben wir an „made in Austria“. An eigene Stärken, mit denen sich auch von einer kleinen Alpenrepublik Berge versetzen lassen.