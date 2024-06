Drei von vier Lehrern hören vorm Pensionsalter auf

Sorgenvoll blickt Bildungsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) laut eigenen Angaben angesichts des virulenten Lehrermangels in OÖ in die Zukunft. In nahezu allen Fächern gibt es in heimischen Mittelschulen zu wenige Pädagogen, wie kürzlich aus Haberlanders Beantwortung einer SPÖ-Landtagsanfrage hervorging. So fehlten etwa im vergangenen Jahr 221 Sportlehrer, also de facto in jeder der 217 Mittelschulen einer.