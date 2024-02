Drei Quereinsteiger-Lehrer gaben schon wieder auf

Start erst im Herbst 2025

Allerdings dauert es noch eine Zeit, bis die neuen Pläne auch an den Hochschulen umgesetzt werden. In der Primärstufe (Volksschule) soll der Startschuss im Wintersemester 2025/26 starten, in der Sekundarstufe dauert es noch länger. „Weil es umfangreicher ist und die Universitäten und Hochschulen auch genügend Zeit brauchen, um die Strukturen zu schaffen“, so Polaschek.