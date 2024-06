Schnitzel & Kaiserschmarrn gegen Kebab & Baklava

Österreich gegen die Türkei. Oder auch Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn gegen Kebab und Baklava. Und das in Deutschland! In einem Land, in dem sich die Nationalgerichte beider Nationen allergrößter Beliebtheit erfreuen. Die „Krone“ schaute sich in der deutschen Hauptstadt Berlin um. Und fand auf beiden Seiten der Achtelfinal-Gegner jede Menge kulinarische Schmankerl.