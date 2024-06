Herzensmensch-Duo startet Initiative für Junge

Bei „Krone“-Gala kennengelernt

Für die neueste Initiative „StandUp“ hat sich Griesser mit einem weiteren Herzensmenschen zusammengetan: Stephanie Venier ist Sozialarbeiterin und leitet den Verein „Lotse – wohin?“, der Ratsuchende an die richtigen sozialen Unterstützungsangebote in Kärnten vermittelt. Gemeinsam stellen die beiden psychische Gesundheit in den Fokus: „Es wird einerseits eine zentrale Anlaufstelle unter einer E-Mail-Adresse geben, an die sich Menschen mit ihren Problemen wenden können; andererseits wird nächsten Herbst ein Buddy-System etabliert, um Lehrer und Schüler auszubilden, Warnsignale frühzeitig zu erkennen“, erklärt der engagierte Jugendliche. Diese Ausbildung soll unter anderem von Partnern wie pro mente durchgeführt werden.