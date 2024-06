Rangnick widerspricht: „Macht nicht wirklich Sinn“

Drei Punkte, Gruppensieg und für einige wie Teamchef Ralf Rangnick ein „Heimspiel“ in Leipzig – mit dem 3:2 über die Niederlande zog Österreich das große Los: „Was mich am meisten beeindruckte, war unsere Reaktion auf die Ausgleichstore“, so Rangnick. „Wir hatten nie den Kopf unten, sind für unseren Mut belohnt worden.“