EM: Spanien gegen Georgien ab 21 Uhr LIVE

Der bisher stark aufspielende Titelfavorit gegen den EM-Debütanten und krassesten Außenseiter. Klarer könnte die Rollenverteilung vor dem EM-Achtelfinale zwischen Spanien und Georgien am Sonntag (21 Uhr) in Köln nicht sein – aber größer auch nicht die Fallhöhe für die höchst selbstbewusste Furia Roja. Georgien hat nach dem Sieg über Portugal die nächste Sensation im Visier. „Es ist noch nicht fertig. Ich will nicht raus“, erklärte Trainer Willy Sagnol.