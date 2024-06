Angst vor Mann: Frau rettete sich in ein Geschäft

Alarm im beschaulichen Rudersdorf: Ein Großaufgebot an Polizisten fuhr am Freitag in dem Ort im Südburgenland auf. Laut erster Meldung soll ein Streit zwischen einem Mann und einer jungen Frau zeitig in der Früh den Einsatz ausgelöst haben. Der Verdächtige wurde gefasst, abgeführt und in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen sind voll im Gang.