Das ist der neue Leitfaden für Mountainbiker

3600 km an legalisierten Radwegen gibt es bereits in unserem Bundesland, und es wird viel Geld in die Hand genommen, um dieses Angebot noch auszubauen: „In den kommenden Jahren werden rund 10 Millionen Euro in die Radinfrastruktur investiert“, erklärt Schuschnig weiter. Die Sanierung Terra Mystica, der Radwegausbau in der Lieserschlucht oder der Gurktal- und Drautalradweg sind einige Projekte, die diesbezüglich angeführt werden.