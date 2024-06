15 Millionen Euro für Kinderbetreuung im Sommer

„Für berufstätige Eltern ist die Betreuung in den Ferien oft ein riesiges Thema. Um bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, stellen wir den Gemeinden noch einmal deutlich mehr Geld zur Verfügung“, so Ministerin Susanne Raab zur „Krone“. Es geht vor allem um den laufenden Betrieb und die Entlohnung des nötigen Personals, etwa in den Horten. Die Inflation betrifft hier auch Bildungseinrichtungen, das soll mit den 15 Millionen Euro abgegolten werden.