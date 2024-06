„Rigoroses“ Doping-Testsystem bei Tour de France

Proben werden zehn Jahre aufbewahrt

Die genommenen Proben werden zehn Jahre aufbewahrt, um nachträgliche Untersuchungen mit besseren Methoden zu ermöglichen. Außerdem arbeite man eng mit Behörden in Frankreich und Italien, wo die Tour am Wochenende beginnt, zusammen, hieß es am Mittwoch von der ITA.