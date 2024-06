Quotenhit! ServusTV jubelt mit dem Nationalteam

Hauptrechthalter

ServusTV hat als Hauptrechtehalter 20 Spiele an den ORF abgegeben, wobei diese häufig nicht vor Attraktivität strotzen. So hatte der ORF die undankbare Aufgabe, am Dienstagabend Frankreich gegen Polen zu übertragen – parallel zu Österreich gegen Niederlande. 55.000 Zuschauer gaben in der 2. Halbzeit dem öffentlich-rechtlichen Sender den Vorzug. Wesentlich mehr – 438.000 Personen – sahen sich im Anschluss an die Begegnungen die Analyse im ORF an. Diese sind nach wie vor beliebt, hatten mehrfach mehr Zuseher als die parallel auf ServusTV ausgestrahlten Countdowns zu den Folgespielen.