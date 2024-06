Letztes Geleit für Modemacher „Peppino“

Kirche war voll besetzt

In Gedanken an den allseits beliebten Promi-Schneider nahmen am Dienstagnachmittag die Hinterbliebenen Abschied. Bis auf den letzten Platz besetzt war die Pfarrkirche der Heimatgemeinde, mindestens genauso viele Freunde und Weggefährten befanden sich vor den Toren des Gotteshauses.