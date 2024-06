Klinik Donaustadt zündet Turbo für Krebstherapie

Es klingt beinahe kurios: Aufgrund besserer Immuntherapien gab es früher bei Lungenkrebspatienten weniger Fälle von Hirnmetastasen. Heute treten sie jedoch immer häufiger auf. Dr. Andrea Reim, Leiterin der Strahlentherapie an der Klinik Donaustadt, erklärt: „Früher sind die Menschen zuvor gestorben.“ Sie erreichten also nicht mehr dieses Stadium der Krankheit. Daher hat die ohnehin schon wichtige Behandlung von Tumoren weiter an Bedeutung gewonnen.