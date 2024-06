Chinas Raumkapsel mit Mondgestein gelandet

Eine Kapsel des chinesischen Raumschiffs „Chang‘e-6“ ist am Dienstag zur Erde zurückgekehrt, erstmals mit Gesteinsproben von der Rückseite des Mondes. Wie Livebilder des chinesischen Staatsfernsehens zeigten, glitt die Kapsel zunächst minutenlang an einem Fallschirm herab, bevor sie schließlich in der Steppe der Inneren Mongolei aufsetzte – „präzise“ an der Stelle, die für die Landung vorgesehen war, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.