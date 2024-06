Zehn Familienmitglieder von Hamas-Chef getötet

Israels Armee griff zwei „Terroristen-Gebäude“ an

Israels Armee erklärte, in der Nacht auf Dienstag seien zwei Gebäude im Norden des Küstenstreifens beschossen worden, in denen sich Terroristen aufgehalten hätten. Darunter seien auch Terroristen, die am Massaker vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien und Geiseln festgehalten hätten. Die Gebäude befänden sich im Flüchtlingsviertel Al-Shati und in Daraj Tuffah.