EU beginnt Beitrittsgespräche mit der Ukraine

Stattdessen soll den Beitrittskandidaten in Luxemburg der Rahmen vorgestellt werden, über den sich die EU-Staaten vergangene Woche geeinigt hatten. Am Mittwoch soll es in Brüssel Verhandlungen mit dem Beitrittskandidaten Montenegro geben, hier sind die Gespräche allerdings schon weiter fortgeschritten.