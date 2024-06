Bayern gesprächsbereit! PSG will Flügelflitzer

Coman, der aktuell mit Frankreich bei der EM in Deutschland im Einsatz ist, spielt dabei ebenfalls eine Rolle. Denn, obwohl man von den spielerischen Fähigkeiten des Franzosen an der Isar weiter begeistert ist, bereitet seine Verletzungsanfälligkeit Sorgen. In der vergangenen Saison stand der Flügelflitzer nur 17 Mal bei Pflichtspielen auf dem Platz.