Bayern-Flirt klagt: „Lassen mich nicht sprechen“

Denn seit Wochen ist die Transfersaga rund um den Portugiesen, seinem Verein Fulham und Wunschverein Bayern München in ihrer nächsten Runde. Bereits im vergangenen Jahr war ein Wechsel zum Rekordmeister in letzter Sekunde an Fulham gescheitert. Doch der 28-Jährige hat seinen Traum von München nie begraben.