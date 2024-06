Sturm lässt Duo ziehen – GAK mit neuen Gesichtern

Mit Shuttle-Runs startete Neo-Bundesligist GAK in Graz-Weinzödl die Vorbereitung auf die Rückkehr-Saison – mit Vollgas geht’s bei Coach Gernot Messner und Co. (auch Ex-GAK-Profi Andi Lienhart, zuletzt im Betreuerstab bei Hartberg, ist wieder retour) gleich weiter. Nach den Einheiten verlegt der Aufsteiger rund um Heimkehrer Dominik Frieser am Dienstag ins Camp im Gesäuse nach Admont. Mit dabei ist natürlich auch Jacob Italiano, der australische Neuzugang aus Mönchengladbach.