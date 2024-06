Alpine-Test! Kann Schumacher das Duell gewinnen?

Mick Schumacher wird am Mittwoch beim Alpine-Test in Le Castellet gegen den Australier Jack Doohan antreten. Es geht dabei wohl um ein Cockpit für die nächste Saison. Für den Deutschen vielleicht die letzte Chance für eine Rückkehr in die Königsklasse. Helfen könnte dabei ein Freund der Familie. Doch im Hintergrund lauert noch eine Gefahr.