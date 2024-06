„Es ist ein Geschenk, mehrsprachig aufzuwachsen“

„Mittlerweile bin ich aber sogar dankbar, dass mir das passiert ist. Sonst wäre ich wohl nicht da, wo ich jetzt bin und würde mich so für dieses Herzensthema einsetzen“, gesteht die engagierte Pädagogin, die nun sogar aus dem Buch ein Theaterstück konzipierte, das am Dienstag in Attnang aufgeführt wird. „Es macht ihnen so viel Spaß, wir freuen uns sehr und hoffen, dass wir dieses Thema damit auch nach außen tragen können“, so Blazan.