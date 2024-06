Verfahren gegen Top-Anwältin Wagner eingestellt

Es ging vor allem darum, dass Wagner von der Demo-Veranstalterin eingeladen war, um im Rahmen der Versammlung ihre „juristische Expertise“ darzulegen. Dabei habe sie aus „Urteilen von Verwaltungsgerichten“ zitiert, denen zufolge der Satz „From the River to the Sea, Palestine will be free („Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“) „nicht grundsätzlich illegal“ sei, sondern „nur dann, wenn er in einem bestimmten Kontext verwendet wird“, erklärte die Juristin.