EM: Engländer fürchten „Albtraum-Achtelfinale“

England führt aktuell die Gruppe C an, das Weiterkommen ist mit vier Punkten nicht in großer Gefahr. Gegen Slowenien geht es am Dienstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) aber auch darum, ein mögliches Achtelfinale gegen Gastgeber Deutschland abzuwenden. „Dank des späten Ausgleichstreffers der Gastgeber MUSS England Slowenien schlagen, um das Albtraum-Achtelfinale gegen Deutschland zu vermeiden“, titelt „The Sun“.