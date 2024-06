Calhanoglu: „Wir sind sehr enttäuscht!“

Roberto Martinez (Portugal-Trainer): „Ich denke, wir haben am gleichen Level gespielt wie gegen die Tschechische Republik. Wir haben zuerst ein Tor geschossen, das war wichtig, und das hat in gewisser Weise verändert, was die Türkei machen konnte. Ich denke, die Türkei hat gut begonnen, die Atmosphäre war toll. Wir waren defensiv sehr fokussiert, nach dem ersten Tor haben wir das Spiel kontrolliert. Dass wir die Null gehalten haben, war auch sehr wichtig.“