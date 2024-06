Nach Prozess in München, Gerichtstermin in Berlin!

Den konnten Lionel Messi in Spanien und Diego Maradona in Argentinien gerade noch umdribbeln. Dagegen saßen hierzulande Ex-Sturm-Boss Hannes Kartnig und Ex-Teamstürmer Sanel Kuljic ein. In Deutschland fuhr Marco Reus ohne Führerschein, Kevin Großkreutz pinkelte in eine Hotel-Lobby und mit Jens Lehmann brach ein anderer ehemaliger DFB-Teamspieler mit einer Kettensäge in eine Garage ein. In Italien Mario Balotelli sogar in ein Frauengefängnis! Und es sind längst nicht nur immer Männer: Ex-Tennis-Star Martina Hingis wurde zwei Jahre wegen Kokain gesperrt!