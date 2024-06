Nach Diebstahl der Sturmgewehre: Droht Gefahr?

Amoklauf? Terroranschlag?

Könnte jemand mit den Gewehren einen Amoklauf planen? Oder einen Terroranschlag? „Einen Bezug zu Terror hat dieser bedauerliche Vorfall höchstwahrscheinlich nicht. Diese Gruppierungen – egal welche extremistische Ausrichtung – versuchen im Vorfeld, bei der Planung möglicher Aktionen so wenig Aufmerksamkeit als nur möglich zu erregen. Da würden sie wohl kaum bei einer derartigen, medial bekannten Großübung einen Einbruchsdiebstahl wagen. Zumal derartige Gruppierungen viel einfacher und ohne Aufsehen zu Waffen kommen könnten“, so ein Ermittlerexperte in Sachen internationalem Waffenhandel zur „Krone“. „Auch wenn ich keine Details zu dem Fall kenne: Es könnte eine Insider-Tat sein, ausgeführt von Tätern, die die Gegebenheiten kannten.“