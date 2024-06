Rapid-Trainingsstart: „Das Fundament schaffen“

Am Montag geht‘s bei Rapid Wien endlich los! Geschäftsführer Steffen Hofmann hofft auf eine gute Vorbereitung für die neue Saison. Davor war der grün-weiße Fußballgott noch für den guten Zweck am Ball, kickte am Freitag im 22. Bezirk beim Caritas-Benefizturnier mit.