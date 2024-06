Rapidler sucht den Restart im Rheindorf

Der Aufenthalt von Strunz soll nur eine Saison dauern, dann soll der Stürmer zu seinem Stammklub zurückkehren. Sportdirektor Roland Kirchler: „Oliver ist ein robuster Spieler mit hoher technischer Qualität, der in den letzten Jahren bei Rapid bereits gezeigt hat, was in ihm steckt. Nach seiner Verletzung ist er wieder topfit und ich bin überzeugt, er wird in Altach den nächsten Entwicklungsschritt machen.“