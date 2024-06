Ohne Kate geht es nicht: Die spannenden Gründe

So lang wurde darauf gewartet! Und dann, nach ihrer kurzfristigen Ankündigung erst am Vorabend war es endlich so weit: Die Bilder gingen um die Welt, und sie sind immer noch Gesprächsthema Nummer eins in England, so tief haben sie sich eingeprägt. Catherine (42), Princess of Wales, trat nach 172 Tagen Absenz endlich wieder in der Öffentlichkeit auf. Im strahlend weißen Kleid ihrer Lieblingsdesignerin Jenny Packham, das sie ohne die markante Schleife bereits am Vortag von Charles’ Krönung getragen hatte, winkte sie zu dessen Ehrentag bei „Trooping the Colour“ den im strömenden Regen auf sie wartenden Menschen zu.