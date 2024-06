Sensation! Knoll/Lotfi bejubeln EM-Goldmedaille

In Serbien sammelten Knoll/Lotfi am Freitag in sechs Runden 367,05 Punkte und waren damit klar besser als die Italiener Francesco Casalini/Julian Verzotto (356,88) und Ben Cutmore/Euan McCabe (350,70) aus Großbritannien. Im Wasserspringen ist es die erste Medaille für Österreich seit acht Jahren.