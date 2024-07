Welchen Wiener Bezirk finden Sie am schönsten?

Wienerinnen und Wiener sudern und raunzen gern, sagt das Klischee. Vielleicht liegt es daran, dass man sich in Bezug auf Wien über vieles ärgern kann. Aber heute wollen wir den Fokus mal auf etwas Positives lenken! In ihrer Vielfalt hat unsere Hauptstadt nämlich einiges zu bieten. Wir wollen von Ihnen wissen, welchen Bezirk Sie am schönsten finden und warum. Erzählen Sie uns davon in den Kommentaren!