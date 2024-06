Die Bodensee-Fischerei ist am Tiefpunkt

Ach, was waren das für Zeiten, als man einfach nur eine Angelschnur mit einer Made ins Wasser halten musste und schon zappelte ein Egli am Haken! Ganz zu schweigen von den riesigen Felchenschwärmen, welche die Netze der Berufsfischer fast platzen ließen. Von einem derartigen Fischreichtum kann schon seit Langem keine Rede mehr sein, wobei das Jahr 2023 einen absoluten Tiefpunkt darstellte: Auf gerade einmal 133 Tonnen Ertrag brachten es die 61 Berufsfischerinnen und -fischer am Bodensee, damit lag man meilenweit unter dem Durchschnitt der ohnehin schon mageren Vorjahre (318 Tonnen). Barsche, also Egli, bildeten mit 38 Tonnen den größten Anteil, gefolgt von Hechten mit 16 Tonnen. Weißfische wie Rotaugen, Karpfen und Schleien, machten 46 Tonnen aus. Gerade Rotaugen, die bekanntlich auch die mittlerweile berüchtigten Quaggamuscheln fressen, gewinnen trotz ihrer vielen Gräte zunehmend wirtschaftlich an Bedeutung.