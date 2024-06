Begnadigter Ex-Soldat mordet wieder in Russland

Am Dienstag verließ in der Oblast Kemerowo ein erst zwölf Jahre altes Mädchen in der Früh das Haus und kehrte nie wieder zurück, heißt es vonseiten der Ermittlungsbehörde. Am nächsten Tag dann der furchterregende Fund: Ihre Leiche wurde – mit deutlichen Spuren von Gewalteinwirkung – demnach in einem Brunnen in der Nähe eines verlassenen Gebäudes entdeckt. Kurze Zeit später sei ein 49-Jähriger verhaftet worden.