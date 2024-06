Der mittlerweile 54-Jährige, der in Kroatien als Trainer bei Sibeniks U19 arbeitet, ist zudem Österreichs einziger Spieler, der sowohl bei einer EM als auch WM (erzielte 1998 das 1:1 gegen Chile) traf. „Für jeden Fußballer ist das ein Traum und sehr schönes Gefühl.“ Wie auch 2008 (0:1 gegen Kroatien) startete Rot-Weiß-Rot bei der heurigen EM mit einer knappen 0:1-Niederlage gegen Frankreich. Was traut Vastic unserer Truppe am Freitag im zweiten Gruppenspiel gegen Polen zu? „Es wird ein ganz besonderes Spiel werden, für beide Teams geht es um alles. Wir müssen gewinnen, in der heutigen Zeit gibt es aber keinen leichten Gegner mehr. Es wird ein harter Kampf, spielen wir aber so druckvoll nach vorne wie in der zweiten Hälfte gegen Frankreich, dann wird´s für uns das bessere Ende geben.“