Handy beim Radeln laut Gericht erlaubt

Finger weg vom Handy am Steuer – denn das ist nicht nur eine der häufigsten Unfallursachen, sondern kann Autofahrern, Radfahrern und Co. auch ziemlich teuer kommen. Nicht aber einem Wiener, der Ende letzten Junis am Abend mit seinem Fahrrad unterwegs war, sein Mobiltelefon in der linken Hand.