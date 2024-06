Experten fordern „School Nurses“ an jeder Schule

Dabei handle es sich um ausgebildete diplomierte Gesundheitspflegepersonen, die optimalerweise in der Kinder- und Jugendheilkunde speziell geschult sind, erklärte Michaela Bilir vom Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich (BKKÖ) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Seit Mai 2022 betreuen sie in sechs Wiener Bildungseinrichtungen 1400 Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit. Wo sie aktiv sind, ist ihr „Beitrag in der Schulgesundheitspflege nicht mehr wegzudenken“, sagte Bilir: „Lehrer konnten durch ihren Einsatz oftmals den Unterricht für die anderen Schüler fortsetzen, was insbesondere bei Stürzen und anderen Notfällen normalerweise nicht möglich ist.“