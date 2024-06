Schaller bei Belgrad-EM als Neunter ins 1-m-Finale

„Lange überfällig“

„Es ist irrsinnig befreiend, das war schon lange überfällig. Dass ich endlich die erste Hürde genommen habe, ist enorm wichtig für mich“, meinte Schaller. „Ich bin froh, dass ich endlich zeigen konnte, was ich draufhabe.“ Der 23-Jährige rechnet damit, dass eine rangmäßige Verbesserung möglich ist. Platz sechs war nur sieben Punkte entfernt, freilich geht es mit den sechs Sprüngen von vorne los. „Jetzt werden die Karten neu gemischt und ich will mitmischen.“ Weitere OSV-Einsätze gibt es vom Turm – am Freitag Lotfi mit Anton Knoll synchron sowie Knoll am Sonntag solo.