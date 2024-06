Kroaten verpassen ersten Sieg: „Das tut weh“

Zlatko Dalic (Kroatien-Teamchef): „Es war ein schwieriges Spiel, mit zwei total unterschiedlichen Spielhälften. Wir haben viel investiert, um 2:1 in Führung zu gehen und dann haben wir noch spät ein Tor kassiert. Das tut weh. In der ersten Halbzeit waren wir sehr schlecht, in der zweiten viel besser, das gibt Zuversicht für das Spiel gegen Italien. Ein Sieg gegen Italien und wir sind weiter. Wir sind noch immer im Rennen.“