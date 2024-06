Ernstfall geprobt: So schützt uns das Bundesheer

7000 Soldaten österreichweit dabei

Das Krankenhaus Friesach war neben Flughafen und Klinikum ein zentraler Ort für die Großübung „Schutzschild 24“, bei der allein in Kärnten 1200 Soldaten teilnahmen. Viele taktische Abläufe konnten optimiert werden. Heute und morgen verlegen die Truppen wieder in ihre Heimat und auch für die einberufenen Milizsoldaten endet die Übung. Österreichweit trainierten sogar mehr als 7000 Soldaten in vier Bundesländern.