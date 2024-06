Senior muss Medikamente auf eigene Kosten ersetzen

Es sollte ein entspannter Städtetrip werden, endete aber in einer mühsamen „Schlammschlacht“ mit einer Fluglinie: Ein 75-Jähriger aus Linz wollte mit drei Bekannten Ende Mai vier Tage in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon verbringen. Der Flug mit TAP Air Portugal startete am Wiener Flughafen, sollte wegen der kurzen Urlaubsdauer mit Handgepäck erfolgen.