Oldtimer, Sonnwendfeuer und „sandalöse“ Fanmeile

Am Wochenende wird in OÖ reichlich Abwechslung geboten, wenn zum Beispiel Rudi Schöller im Kulturzentrum AKKU in Steyr sein Schweigen bricht und mit einem Solo-Kabarett grandiosen Humor beweist. Urige Motorräder versetzen einen in Gampern zurück ins 20. Jahrhundert, Konzertgenuss verspricht Barbara Thiem in Geboltskirchen, und in Mitterkirchen wird ein keltisches Sonnwendfeuer entzündet.